Europee - sondaggio | Fratelli d’Italia al 28 - tra Lega e Forza Italia è ‘parità’

Cresce l’industria del vetro, tra sostenibilità e benessere aziendale - Cresce l’industria del vetro, tra sostenibilità e benessere aziendale - L’Italia è tra le nazioni d’Europa più dedita al riciclo di vetro ... i consumi idrici totali delle vetrerie coinvolte nel sondaggio sono diminuiti nel 2022 del 7,2% rispetto al 2021 e addirittura del ... laprovinciapavese.gelocal

In Italia, 7 imprenditori su 10 sentono distante l’Unione Europea (ma il 66% crede nella sua funzione) - In Italia, 7 imprenditori su 10 sentono distante l’Unione Europea (ma il 66% crede nella sua funzione) - Un recente studio condotto da I-Aer, Institute of Applied Economic Research, in collaborazione con Aida Partners, ha analizzato le percezioni delle Pmi italiane riguardo all'Unione Europea in vista ... corriere

Elezioni europee, il sondaggio circoscrizione per circoscrizione svela numeri clamorosi al Sud e sulle Isole - Elezioni europee, il sondaggio circoscrizione per circoscrizione svela numeri clamorosi al Sud e sulle Isole - Secondo il sondaggio Bidimedia per la circoscrizione Sud, il Movimento 5 Stelle è il primo partito con il 27,7%, a seguire Fratelli d’Italia con il 23,2%, il Partito Democratico con il 18,7%, Forza ... strettoweb