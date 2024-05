Europee - scintille tra Tajani e Salvini | Mai con Marine Le Pen; Preferisci il bellicista Macron?

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Competition is competition. A tre settimane dalle, dove ogni partito corre per sé e chi ha più filo lo tesse, Lega e Forza Italia non si risparmiano fendenti in un valzer di botta e risposta a distanza. Alimentato dalla notizia dell’allontanamento del Rassemblement diLedalla destra estrema tedesca di Afd e la possibile esclusione dei tedeschi da Identità e democrazia (la famiglia europea dove siedono i parlamentari di). La mossa di Le, benedetta immediatamente da, preoccupa non poco Antonio. Che non a caso accentua a ogni occasione la vocazione centrista in ossequio al Ppe, moderata e rassicurante, contro il pericolo destabilizzante delle ali estreme.trasu LeL’isolamento di Adf rappresenta una novità strategica negli equilibri europei: si farebbe strada un progressivo spostamento di Id al centro e uno smarcamento definitivo dagli impresentabili di Alternative für Deutschland a parte diLe, prezioso viatico per la corsa all’Eliseo.

Il tedesco Krah si dimette dopo le frasi sulle SS, la scintilla per le grandi manovre della destra in Europa tra Afd, Lega e Le Pen - Il tedesco Krah si dimette dopo le frasi sulle SS, la scintilla per le grandi manovre della destra in Europa tra Afd, Lega e Le Pen - E poi dicono che i giornali non servono a nulla. Tutto è partito da un’intervista dell’eurodeputato tedesco Maximilian Krah a Repubblica. Trattando di Europa, del suo coinvolgimento in un’inchiesta su ... msn

Id, "al lavoro per ricomporre i gruppi delle destre" - Id, "al lavoro per ricomporre i gruppi delle destre" - La scintilla che ha innescato le grandi manovre a destra è stata ... non avrebbe comunque arrestato i riposizionamenti. "La cooperazione in Europa dopo, prima Fiandre", ha poi ironizzato Annemans ... ansa

Le dimissioni di Krah, da capolista di Afd a scintilla della spaccatura tra i sovranisti - Le dimissioni di Krah, da capolista di Afd a scintilla della spaccatura tra i sovranisti - Il punto è che già da almeno tre anni sia Marine Le Pen che Matteo Salvini erano pronti a scaricare l’alleato scomodo. Adesso la rottura si fa più urgente in vista del piano per penetrare le ... editorialedomani