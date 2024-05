Europee - Schlein | La destra fa di tutto per impedire l’accesso all’interruzione volontaria di gravidanz - giù le mani dalla legge 194

(Di mercoledì 22 maggio 2024) “Siamo proprio nell’anniversario dell’approvazione della194, oggi il Partito democratico fa un’iniziativa su questo proprio per ribadire: giù le194 e dal diritto delle donne a scegliere sul proprio corpo. Il problema è che questanon ha bisogno di cambiare laperdia. Come hanno sempre fatto, dove governano, anche nelle regioni, rendono inaccessibile l’ivg e lo fanno facendo entrare gli antiabortisti nei consultori per fare pressioni violente sulle donne e le ragazze che cercano di accedervi. Lo fanno ad esempio non attuando le linee guida del ministero, che dal 2020 dicono che la pillola abortiva si può somministrare nei consultori, senza bisogno di ospedalizzazione. Tutti motivi per cui noi abbiamo messo anche questo diritto fondamentale al centro della campagna che stiamo facendo perché il voto dell’8 e 9 giugno fa la differenza e la fa anche e sopratper le donne.

