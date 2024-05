Europee | per Ciocca spot con 4 ragazze - ballando chiedono di votarlo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 22 mag. (Adnkronos) – Non passa inosservato il mini-elettorale, presente sui suoi canali social, dell’eurodeputato leghista, Angelo, che punta alla riconferma a Strasburgo. Il 48enne pavese, coinvolge 4in t-shirt con tanto di scritta, ‘Stai con’ sul davanti. Per loro un balletto in stile TikTok – o anche vecchia maniera, stacco delle Veline di Striscia la Notizia- con canzoncina di sottofondo che, partendo dalla strofa ‘L’Europa è da rivoluzionare, scrivi un nome per cambiare’ ribadisce il concetto del voto a. Quasi due minuti di esibizione delle testimonial scelte, con sullo sfondo una gigantografia della scheda elettorale. Le, che rispondono ai nomi di Glenda, Carolina, Giulia e Nicole, a quanto viene fatto sapere sono quattro fan del parlamentare europeo, “che seguonodalla tenera età -spiegano dallo staff del leghista- .