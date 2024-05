(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “Come dimostra il sondaggio di Noto per Porta a Porta, che da Forza Italia con Noial 9%, aumenta lo spazio per il centro e l’area moderata e popolare del centrodestra. Stiamo crescendo, ora l’è superare il 10& e grazie alla qualità dei candidati è unraggiungibile”. Così una nota di Noi. L'articolo CalcioWeb.

Europee: Noi Moderati, 'con Fi siamo al 9%, obiettivo oltre 10 possibile' - Europee: Noi moderati, 'con Fi siamo al 9%, obiettivo oltre 10 possibile' - Roma, 22 mag. (Adnkronos) - "Come dimostra il sondaggio di Noto per porta a porta, che da Forza Italia con Noi moderati al 9%, aumenta lo spazio per il centro e l'area moderata e popolare del centrode ... lanuovasardegna

Spagna, Norvegia e Irlanda riconosceranno lo Stato palestinese. Israele: “Il terrorismo paga”. Usa: “Negoziati, non posizioni unilaterali” - Spagna, Norvegia e Irlanda riconosceranno lo Stato palestinese. Israele: “Il terrorismo paga”. Usa: “Negoziati, non posizioni unilaterali” - L’Autorità nazionale palestinese, con Paesi arabi moderati e la Turchia ... 15:32 - Napoli, Manfredi: "Starbucks porta flavor internazionale in una città con una grande capacità innovativa" Napoli, 22 ... ilfattoquotidiano

Riforma Premierato, Della Porta (Fdi): “Rende governabile la Nazione” - Riforma Premierato, Della porta (Fdi): “Rende governabile la Nazione” - CAMPOBASSO - Il premierato è parte di una proposta di legge che intende modificare la Costituzione per rafforzare i poteri del premier.. molisenetwork