Europee - lite Fi-Lega sullo slogan Meno Ue del Carroccio Il disagio malcelato di Tajan - l’europeista che governa col sovranista Salvini

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il traguardo è vicino e le sportellate si intensificano sempre di più ogni giorno che passa. Soprattutto tra alleati. LoEuropa” in bella mostra in tutta Italia sui manifesti elettorali dellanon è piaciuto a Forza Italia e martedì Antonioi lo ha messo in chiaro: “Dire ‘Europa’ “non ha alcun senso logico – ha detto il leader azzurro, nonché vicepremier e ministro agli Esteri – Se non siamo parte di un progetto più ampio siamo destinati ad essere travolti, ad essere ininfluenti. Serve un linguaggioroboante,da Capitan Fracassa“. La risposta delè arrivata oggi: “È sorprendente che l’amico Antonioi preferisca il bellicista Emmanuel Macron a Marine Le Pen – si legge in un virgolettato intinto nel vetriolo fatto filtrare alle agenzie da fonti della-, come è sorprendente che l’altro giorno abbia criticato lodellaEuropa’, visto che era la parola d’ordine scelta anche da Silvio Berlusconi per la campagna elettorale delle elezioni del 25 maggio 2014, quando l’attuale ministro degli Esteri era Commissario europeo”.