Europee | Giacomelli - ' incoerente archiviare esposto Santoro contro Vespa'

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 22 mag. (Adnkronos) - "Il Consiglio di Agcom, con decisione a maggioranza, ha archiviato l'di Michelenei confronti di Brunoe della trasmissione ‘Cinque minuti' riconducibile alla testata giornalistica del Tg1. Ho espresso il mio profondo dissenso per una decisione che considero, irragionevole e pericolosa per il precedente che rappresenta”. Così Antonello, Commissario Agcom, al termine del Consiglio dell'Autorità. “A mio giudizio non c'è alcun dubbio cheabbia violato la norma che prevede l'obbligo di imparzialità verso tutti i candidati, facendo oltretutto uso discutibile di uno spazio di servizio pubblico per una polemica personalecolleghi, altre trasmissioni del servizio pubblico, candidati ed in definitiva, pur senza mai nominarla,la stessa Agcom. – ha proseguito il Commissario Agcom - Voglio esprimere quindi il mio rammarico non solo verso Michele, che non ha ricevuto la tutela a cui aveva diritto in quanto candidato, ma anche nei confronti di due professionisti Rai (Marco Damilano ed Elisa Anzaldo, ndr) che, come Agcom, in questa stessa consiliatura, avevamo richiamato per motivi analoghi e che peraltro, al contrario di, si erano adoperati per recuperare”.