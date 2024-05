Europa League - una finale meravigliosa | così l’Atalanta ha dominato il Bayer che nessuno era riuscito a dominare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) L’è del, che vince 3 a 0 contro ilLeverkusen a Dublino giocando una. La favola delinizia dunque dove finisce quella del “Neverlosen”. Never perché non aveva mai perso ilLeverkusen prima di stasera. La più importante? Forse non per Xabi Alonso e i suoi, che la loro storia l’hanno scritta vincendo la Bundesliga, di sicuro perdi Gasperini che una favola lo era già ma la storia doveva ancora scriverla. La scrive nella maniera più bella dominando una squadra cheera, riportando un trofeo europeo in Italia dopo 14 anni, l’dopo 25 (il Parma nel 1999). La scrive con autorevolezza, umiltà e bel gioco regalando non solo la gioia più bella ai propri tifosi, ma anche una storia da raccontare. Lo fa in una location forse perfetta per raccontare storie fantastiche, a Dublino, sotto il cielo d’Irlanda, e nella seconda fila dell’che conta, che buttala via, ci arrivano due storie speculari.