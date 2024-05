Europa League - Malagò | Si scrive Atalant - si legge storia

I nerazzurri travolgono i campioni di Germania del Leverkusen con una tripletta di Lookman DUBLINO (IRLANDA) - L'Atalanta fa la storia e conquista l' Europa League grazie a una vittoria netta e meritata per 3-0 contro gli ormai ex imbattibili del Bayer Leverkusen. ilgiornaleditalia

Sogno bergamasco a Dublino: L’Atalanta vince la sua prima Europa League , immediato il commento del Napoli . L’Atalanta ce l’ha fatta, il team di Gian Piero Gasperini con un netto tre a zero ha schiantato il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso assicurandosi l’Europa League per la prima volta nella propria storia. spazionapoli

Bergamo, 22 maggio 2024 – L’Atalanta è arrivata in cima alla vetta inseguita da anni, conquistando l’Europa League che qualifica anche alla Supercoppa Europea che si disputerà a Varsavia il prossimo 14 agosto. Il trofeo vinto a Dublino, battendo nettamente per 3-0 il favorito Bayer Leverkusen, annichilito in meno di mezz’ora dalle reti del fenomeno Lookman, corona anni di lavoro e di risultati ad altissimo livello (basti pensare alle quattro qualificazioni alla Champions in sei anni) per la società nerazzurra che ha sollevato al cielo irlandese la coppa europea dopo aver perso finali di Coppa Italia, dopo aver collezionato tre terzi posti e un quarto in campionato, dopo aver sfiorato nel 2020 una semifinale di Champions persa nel tempo di recupero.

