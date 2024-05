Europa League | l’Atalanta firma la prima vittoria 25 anni dopo la Coppa Uefa del Parma

Dublino (Irlanda). Sono le 22.52 del 22 maggio 2024. Ricordatevi di chi avevate vicino, dove siete, come siete vestiti. Da Dublino a Bergamo, dalle valli alla Bassa, dai monti alla pianura. Dovunque siate, stringete forti la vostra sciarpa, baciate il logo sulla vostra maglia, siate orgogliosi ora più che mai. bergamonews

E’ apoteosi per il calcio Italiano dopo la vittoria dell’Atalanta in Europa League. L’ultimo atto di Dublino contro il Leverkusen si è concluso sul netto risultato di 3-0 grazie alla tripletta di uno straordinario Ademola Lookman. L’Atalanta diventa la prima squadra Italiana a conquistare l’Europa League, 25 anni dopo il Parma quando ancora si chiamava coppa Uefa.

calcioweb.eu