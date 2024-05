Europa League - Gasperini | Abbiamo fatto un' impresa Gara meravigliosa dei ragazzi

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Dublino, 22 maggio 2024 – Il sogno dell’Atalanta diventa realtà: i nerazzurri hanno infatti impartito una durissima lezione di calcio al Bayer Leverkusen – che era imbattuto da ben 51 partite –, travolgendolo con un perentorio 3-0 e alzando al cielo l’, primo sigillo europeo della storia del club orobico. Eroe indiscusso della serata dell’Aviva Stadium di Dublino è stato Ademola Lookman, che ha firmato una storica tripletta portandosi a casa coppa e pallone. Lo show dell’attaccante nigeriano è iniziato già al 12’, quando ha anticipato con grande tempismo l’intervento di Palacios e ha insaccato il pallone con un piatto mancino. Un gol che ha subito messo le cose in discesa per i nerazzurri, i quali non si sono adagiati sugli allori, hanno continuato ad aggredire la partita con grande furore agonistico e al 26’ hanno raddoppiato con la seconda gemma di Lookman che, dopo aver saltato Xhaka con un tunnel ubriacante, hapartire un destro a giro che si è insaccato nell’angolino alla sinistra dell’incolpevole Kovar.

