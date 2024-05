Europa League - finale di Dublino | Atalanta-Bayer Leverkusen per la coppa

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il giorno dei sogni è finalmente arrivato. Il momento di scendere in campo per scrivere una pagina, importante e forse insperata in questa stagione, delle rispettive società che i ventidue calciatori rappresenteranno in campo. L’osserva, il Vecchio Continente è lì, in fremente attesa di conoscere la prima squadra che siederà su uno dei tre troni che il nostro calcio continentale mette a disposizione alla fine di ogni annata. Le battaglie sono state tantissime e ogni affermazione ha cullato, sempre più, il desiderio di gloria di Gian Piero Gasperini e Xabi Alonso, due generali arrivati all’ultimo atto di questa competizione con un solo, gigantesco, obiettivo in mente: alzare al cielo d’Irlanda l’2023/24. Nella terra degli antichi druidi celtici, nella verdissima isola della magia che mantiene un fascino senza tempo,sarà lache vedrà come protagoniste due formazioni votate al gioco e alla costanza nei risultati.