(Di mercoledì 22 maggio 2024) Per un grande ultimo atto serve un grande palcoscenico. Edche, infatti, la UEFA ha scelto una nuova location per la suadi. Ad ospitare, infatti, l’ultima partita dell’anno della competizione, che si svolgerà tra l’Atalanta e il Bayer Leverkusen, sia Dublino. Infatti, sarà l’Aviva Stadium a rendersi teatro dell’ultima sfida. Questo è l’impianto che sorge sulle ceneri del mitico Lansdowne Road, il campo sportivo più antico di tutta l’. Questa volta lanon so disputerà in uno dei classici tempi del calcio, dato che non è soltanto la casa della Nazionale irlandese ma anche della squadra nazionale di rugby a 15. Conosciuto a livello UEFA anche come Dublin Arena, lo stadio è uno dei più moderni di tutta l’e ha di recente ottenuto la massima categoria (numero 4) della classificazione degli impianti.

Europa League: ecco dove si giocherà la finale - europa league: ecco dove si giocherà la finale - La finale di europa league tra Atalanta e Bayer Leverkusen si disputerà a Dublino. L'inaugurazione è avvenuta con Irlanda-Argentina Per un grande ultimo atto serve un grande palcoscenico. Ed ecco che, ... zon

Europa League: è la notte di Atalanta-Bayer Leverkusen. La finale in diretta su Rai 1 e Sky - europa league: è la notte di Atalanta-Bayer Leverkusen. La finale in diretta su Rai 1 e Sky - Appuntamento con la storia per l’Atalanta, impegnata questa sera a Dublino nella finale di europa league. E’ già il punto più alto mai raggiunto dalla squadra bergamasca, ma quella della Dublin Arena ... davidemaggio

Oaktree è il nuovo proprietario dell’Inter: “Impegnati per il successo a lungo termine del club, al lavoro con l’attuale gruppo dirigente” - Oaktree è il nuovo proprietario dell’Inter: “Impegnati per il successo a lungo termine del club, al lavoro con l’attuale gruppo dirigente” - Oaktree è il nuovo proprietario dell’ Inter. Tempo scaduto per Steven Zhang: la sua era in nerazzurro – dopo 8 anni e 7 trofei – termina qui. La scadenza, fissata entro la mezzanotte a cavallo tra 21 ... ilfattoquotidiano