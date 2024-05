Europa League | è la notte di Atalanta-Bayer Leverkusen La finale in diretta su Rai 1 e Sky

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 22 maggio 2024)(US Sky) Appuntamento con la storia per l’, impegnata questa sera a Dublino nelladi. E’ già il punto più alto mai raggiunto dalla squadra bergamasca, ma quella della Dublin Arena potrebbe addirittura diventare unaindimenticabile. Perché contro gli “invincibili” del, imbattuti in stagione e freschi campioni di Bundesliga, i nerazzurri guidati da Giampiero Gasperini possono conquistare il primo trofeo internazionale di sempre.Rai e Sky Ladisarà trasmessa in chiaro su Rai 1, ina partire dalle 20.35 con il consueto pre-partita. Fischio d’inizio alle 21, sul campo dello stadio irlandese, con la telecronaca di Alberto Rimedio e il commento di Antonio Di Gennaro. Interviste e interventi da bordo campo affidati ad Andrea Riscassi.