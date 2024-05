Europa League - Atalanta in trionfo | la premiazione e la consegna del trofeo VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 22 maggio 2024)totale dell’, che vince l’2023/2024 travolgendo per 3-0 il Bayer Leverkusen. Una finale dominata dai nerazzurri di Gian Piero Gasperini, fautore di un miracolo che a Dublino trova il suo apice. Il momento clou arriva con la, con i tedeschi che sconfitti rendono omaggio alla Dea. Poi arriva il momento di Gasperini e di tutti i giocatori di essere premiati dal presidente Uefa Ceferin. Alla fine è Djimsiti ad alzare il, ma l’immagine è quella di un gruppo incredibilmente coeso e unito. Con Gasperini che si defila e lascia il palco ai suoi giocatori. Congratulations @BC on your first European trophy ??? Let the party begin! ?????#UEL #UELFINAL pic.twitter.com/HvgYvAriWo — Football Mad ?? (@FootballMadUK) May 22, 2024 SportFace. .