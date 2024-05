Europa League - Atalanta campione | la Dea stende gli imbattibili del Bayer Leverkuse - Lookman trasforma i sogni in realtà

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le Notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama calcistico internazionale. calcionews24

l’Arsenal batte il Manchester United 1-0 in trasferta nel match valido per la 37ª giornata di Premier League. Ai Gunners basta il gol di Leandro Trossard nel primo tempo per tenere aperta la corsa al titolo. La squadra di Arteta torna in vetta alla classifica con 86 punti, a +1 sul Manchester City, che sarà impegnato lunedì sera in casa del Tottenham.

sportface