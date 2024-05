Europa League - Atalanta campione | la Dea stende gli imbattibili del Bayer Leverkuse - con la tripletta di Lookman il sogno è realtà

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ilche diventa, il trofeo che chiude un cerchio e racchiude anni di imprese e sacrifici. L’vince l’. L’uomo della notte magica porta il nome di Ademola: la suailn. La squadra deglidi Xabi Alonso che si scopre improvvisamente fragile di fronte all’orchestra di Gasperini., questa sera in versione sontuosa. Finisce 3-0, la Dea è: a Bergamo può cominciare la festa. Una gioia che si ea tutto il calcio italiano: l’ultimavinta da un’italiana era ancora quella del 1999 del Parma. A breve l’articolo completo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. .

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le Notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama calcistico internazionale. calcionews24

L'Atalanta vince l'Europa League, la Roma vede la Champions: cosa manca a DDR - L'Atalanta vince l'Europa league, la Roma vede la Champions: cosa manca a DDR - Xabi Alonso non è Allegri, Gasp gli impartito una lezione di pallone. L’Atalanta schianta il Leverkusen (3-0) e vince l’Europa league. Tripletta di Lookman Gasperini porta l’Atalanta in paradiso: ... informazione

Europa League: trionfa l’Atalanta, Lookman stende 3-0 il Leverkusen in finale. Impresa storica! - Europa league: trionfa l’Atalanta, Lookman stende 3-0 il Leverkusen in finale. Impresa storica! - L’Atalanta ha appena scritto la pagina più importante della sua storia. All’Avis Stadium di Dublino i bergamaschi travolgono 3 a 0 il Bayer Leverkusen e vincono l’Europa league. La tripletta di ... ilovepalermocalcio

Atalanta, il sogno è realtà: una tripletta di Lookman stende il Bayer Leverkusen, la Dea vince l’Europa League - Atalanta, il sogno è realtà: una tripletta di Lookman stende il Bayer Leverkusen, la Dea vince l’Europa league - Roma, 22 mag. (Adnkronos) - Il colpo di scena arriva in serata, con un video sui social in cui Giorgia Meloni annuncia di aver messo in 'stand-by' il decreto ministeriale firmato da Maurizio Leo, e ... ilfattoquotidiano