Europa da svegliare - basta insetti da mangiare - leghista Ciocca punta su spot stile TikTok – Video

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 22 maggio 2024) (Adnkronos) – Non passa inosservato il mini-elettorale, presente sui suoi canali social, dell'eurodeputato, Angelo, chealla riconferma a Strasburgo. Il 48enne pavese, coinvolge 4 ragazze in t-shirt con tanto di scritta, 'Stai con' sul davanti. Per loro un balletto in– o anche vecchia maniera, stacco delle Veline L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.