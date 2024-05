Eureka! Funziona! - premiazione

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di mercoledì 22 maggio 2024)! Premiati i migliori progetti Grande festa dell’innovazione e del gioco con “!”, l’iniziativa promossa dal Gruppo Meccatronici di Confindustria Bergamo, che rilancia a livello territoriale il progetto nazionale di Federmeccanica pensato per gli alunni del terzo, quarto e quinto anno delle scuole elementari. I migliori progetti, selezionati da una giuria di imprenditori e rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, sono stati illustrati oggi nel corso dell’evento, organizzato nell’Auditorium di Confindustria Bergamo, con la partecipazione del Presidente del Gruppo Meccatronici Agostino Piccinali, e rivolto a 250 alunni delle scuole di città e provincia. Novità di questa edizione, l’introduzione di due distinte categorie: i giocattoli Top e i giocattoli Tecnologici. Per la categoria Top si è aggiudicata il primo premio la classe 3° della Scuola Primaria di Caprino Bergamasco con il progetto “Boscondino”, un gioco di società in cui natura e bambini si incontrano per richiamare in chiave meccanica il tradizionale gioco del nascondino.