Estate 2024 - cambia la programmazione di Rai1 | i programm - le serie e le repliche che vedremo in TV

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Con la calda stagione arrivano in palinsesto nuovii, ma anche ledelletv più amate. Ecco le proposte diper il daytime e per la prima serata.

VENTIDUE KO, COME NEL 2013/2014 - VENTIDUE KO, COME NEL 2013/2014 - Esattamente dieci anni dopo la sua prima partecipazione al campionato di serie A, la compagine neroverde è retrocessa in serie B. All'epoca gli emiliani riuscirono a raggiungere la salvezza con due ... servizitelevideo.rai

PRIMO MATCH CON L'ARBITRO DI MARCO - PRIMO MATCH CON L'ARBITRO DI MARCO - La compagine granata si prepara a salutare il campionato di serie A nell'ultima partita di questa complicatissima stagione. Sabato sera gli uomini di mister Stefano Colantuono saranno protagonisti a ... servizitelevideo.rai

Atalanta-Bayer Leverkusen, dove vedere la finale di Europa League in TV e streaming: diretta in chiaro e formazioni - Atalanta-Bayer Leverkusen, dove vedere la finale di Europa League in TV e streaming: diretta in chiaro e formazioni - L'Atalanta di Gasperini affronta il Leverkusen campione di Germania nella finale di Europa League stasera alle 21:00: le ultime news sulle formazioni ... fanpage