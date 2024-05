ESCLUSIVA IN – Vulpis | Inter a Oaktree - perdita Zhang! Ora valorizza

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La notizia di giornata in casaè l’arrivo dicome nuovo proprietario, al posto di Suning e della famiglia. Per fare chiarezza su cosa succederà da ora in poi, la redazione di-News.it havistato il giornalista Marcel, direttore di sporteconomy.it ed esperto di questioni economico-finanziarie legate allo sport. L’è appena passata da Suning a, come da comunicato., come lo giudica? Se tu firmi un contratto perché, in un momento di necessità, trovi un soggetto che ti presta dei soldi mettendo in pegno le azioni della società quando non riesci a estinguerlo è normale che la società ti chieda l’escussione del pegno. È come se hai un’ipoteca sulla casa e non paghi le rate del mutuo. Il problema vero è culturale: rimango basito che si stia parlando di questa tematica da due settimane, come sefosse un soggetto malevolo che sta facendo del male all’