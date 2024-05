Errani-Tubello oggi in tv | orario - canale e diretta streaming qualificazioni Roland Garros 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Saraaffronterà Alicenel secondo turno delledel, secondo Slam della stagione. Dopo la comoda vittoria all’esordio ai danni di Li, Sarita se la vedrà ora contro la francese, classe 2001 e in tabellone grazie a una wild card. Si prospetta un altro incontro a senso unico, con la giocatrice azzurra ampiamente favorita per un posto al turno decisivo. Ciò che può sparigliare le carte è il pubblico del Lenglen, pronto a fare un tifo calcistico per la propria beniamina; una tennista dall’esperienza di, però, difficilmente si lascerà distrarre. L’unico precedente risale al torneo di Lione dello scorso anno (sempre a livello di) ed ha visto prevalere in due set la giocatrice romagnola. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo, mercoledì 22 maggio, come terzo match dalle ore 10:00 sul Court Suzanne-Lenglen.