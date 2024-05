Eroina e hashish in città vecchia - arrestate due persone

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Sempre alta l'attenzione della Polizia di Stato nei confronti della vendita illegale di sostanze stupefacenti nel capoluogo che ha permesso di individuare in poche ore due presunte piazze di spaccio in altrettanti quartieri della. In, i Falchi della Squadra Mobile, grazie alla minuziosa conoscenza di quel territorio, hanno notato un inusuale movimento di giovani conosciuti come abituali tossicodipendenti. I successivi e difficoltosi servizi di appostamento hanno permesso di raccogliere indizi utili a ritenere che i giovani si fermavano per pochi istanti davanti ad uno stabile per effettuare un rapido scambio con una giovane donna. Le indagini hanno permesso di stabilire che in quello stabile era residente una 25enne con precedenti in materia di droga. Pertanto, presumendo di trovarsi di fronte ad un'ennesima attività di spaccio, i poliziotti hanno deciso di approfondire la questione.