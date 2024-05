Erede Meret - l’agente del portiere svela tutto | La data della decisione

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il futuro di Alexè ancora in bilico e in casa Napoli si valuta l’ipotesi di addio a fine stagione:ladefinitiva. Sono ancora tantissimi i dubbi che attanagliano il futuro del Napoli. Dopo che nella giornata di ieri Giovanni Manna ha fatto per la prima volta il suo ingresso a Castel Volturno, gli azzurri sono ora chiamati a fare chiarezza su quello che sarà il prossimo allenatore del Napoli. I nomi in corsa per la panchina del Napoli sono ormai noti da tempo. In pole position sembrano esserci sia Gian Piero Gasperini, sia Antonio Conte. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, pare che la squadra abbia richiesto esplicitamente Antonio Conte e Giovanni Manna sarebbe molto d’accordo con questa idea. Oltre al rebus allenatore, però, ce ne sono davvero tanti anche riguardati la rosa. Sono diversi gli azzurri pronti a dire addio a fine stagione e tra questi ci potrebbe essere anche Alex, il cui futuro èda scrivere.