Erano autorizzati a spararmi | Trump punta il dito contro Biden Le accuse

(Di mercoledì 22 maggio 2024) «Il dipartimento di Giustizia di Joe, nel loro raid a Mar a Lago incostituzionale e illegale, autorizzò l'uso della forza letale». È quanto afferma, in un post su Truth Social, Donaldche in una mail inviata per la raccolta di fondi rincara la dose accusandodi essere «caricato pronto a farmi fuori» durante la famosa perquisizione dell'Fbi nella residenza del presidente, avvenuta nell'agosto 2022 quandonon si trovava in Florida. «!», afferma ancora nella lettera inviata ieri sera della campagna elettorale, in cui si accusa l'amministrazione democratica di essere arrivata ad un «passo dall'impensabile, Joeera pronto a farmi fuori e mettere la mia famiglia in pericolo». Con queste, l'ex presidente sembra fare riferimento al documento di autorizzazione della perquisizione, finora classificato e reso pubblico solo ieri, in cui c'è anche la dichiarazione standard per tutti i mandati in cui gli agenti dell'Fbi vengonoall'uso della forza di fronte ad un pericolo o minaccia imminente.

PoliFi, Donald Trump sta generando una nuova classe di milionari - PoliFi, Donald trump sta generando una nuova classe di milionari - PoliFi, trump è in questo momento largamente vincente su Joe biden La sfida tra Donald trump e Joe biden si sta giocando anche sul mercato delle criptovalute. Sia l’uno che l’altro, infatti, hanno ... tag24

Presidenziali Usa, Trump scavalca Biden anche nei finanziamenti - Presidenziali Usa, trump scavalca biden anche nei finanziamenti - NEW YORK - biden aveva un vantaggio netto su trump: i finanziamenti elettorali. Poi naturalmente si trattava di usarli bene, per cercare di rovesciare i sondaggi, che al momento lo danno sconfitto in ... repubblica

Per Bitcoin arrivano buone notizie da Trump: accettate donazioni in “criptovalute” - Per Bitcoin arrivano buone notizie da trump: accettate donazioni in “criptovalute” - Le donazioni in criptovalute saranno accettate da Donald trump per finanziare la sua campagna per la rielezione a presidente Usa. investireoggi