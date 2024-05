Era il 23 maggio 1992 - 1000 chili tritolo fecero saltare in aria Giovanni Falcon - la scorta e Francesca Morvil -o, moglie e unica giudice donna uccisa in Italia Un li -ro, uscito da -oco, approfondisce la sua f -gura, fin qui non abbastanza ricordata

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Erano le 17 e 58 minuti del 23quando lungo l’autostrada che dall’aeroporto di Punta Raisi porta a Palermo si sentì un’esplosione talmente forte da sembrare una scossa di terremoto. Non era un sisma. Era la bomba che uccise ilantimafiae. Che in auto non era solo: insieme a lui morirono lalo,del magistrato, e tre agenti della, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Bombardamento all’ospedale di Gaza, è una strage: centinaia di morti e feriti X Strage di Capaci, era il 23e era l’esponente principale del pool di magistrati che, a partire dal 1986, sotto la guida di Antonino Caponnetto, aveva istruito il cosiddetto maxiprocesso contro Cosa nostra.

Georgia: restituzione di territori da parte del Cremlino in cambio della rottura con l’Occidente - Georgia: restituzione di territori da parte del Cremlino in cambio della rottura con l’Occidente - Perché il Governo georgiano entra in conflitto con l’Occidente, adottando una legge apertamente “russa” In Georgia, così come nell’ Abkhazia occupata, esiste una spiegazione al riguardo che circola c ... opinione

Legambiente Cuneo celebra la giornata mondiale della biodiversità - Legambiente Cuneo celebra la giornata mondiale della biodiversità - per celebrare l’adozione della Convenzione sulla Diversità Biologica nel 1992 a Rio de Janeiro. Inoltre il 24 maggio si celebra la Giornata europea delle aree protette. Legambiente promuove per ... targatocn

Anticipazioni Endless Love, la puntata di oggi 22 Maggio - Anticipazioni Endless Love, la puntata di oggi 22 maggio - Chi è Nihan di Endless Love Il personaggio di Nihan è interpretato da Neslihan Atagül, che è nata a Istanbul il 20 agosto 1992. Fin da piccola è appassionata di recitazione e ha sempre sognato di ... zon