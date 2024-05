Equitazione - Piazza di Siena 2024 | presentata la Nazionale azzurra

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 22 maggio 2024) “Siamo in questo bellissimo scenario didi, un bene monumentale all’interno di Villa Borghese, un bene ambientale che i romani ci concedono di utilizzare per il nostro evento sportivo. Dal 2017 insieme a Sport e Salute e Coni cerchiamo di rendere sempre più bello e fruibile questo magnifico posto”. Sono le parole di Marco Di Paola, presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, a margine della presentazione della. “Devo dire che siamo soddisfatti, c’è un tempo meraviglioso e questo aiuta la manifestazione, soprattutto all’aperto – ha proseguito Di Paola -. Inoltre i cavalli all’interno di una villa bella come questa si trovano a loro agio: speriamo che tantissimi romani e non solo ci vengano a trovare”. “Siamo una squadra giovane, con tanti debuttanti come Giacomo Casadei, che ha 22 anni. Logicamente mi auguro che vada tutto bene, è una squadra che mi piace molto; Lorenzo Camilli non monterà Odense Odeveld ma Chacco’s Girlstar, mentre Lorenzo De Luca dovrà fare il Lorenzo De Luca”.