Entra in un salone da parrucchiere e palpeggia una dipendente: 34enne arrestato per violenza sessuale a Benevento - Entra in un salone da parrucchiere e palpeggia una dipendente: 34enne arrestato per violenza sessuale a Benevento - L'uomo, dopo essere entrato nel salone, ha immobilizzato una giovane dipendente e le ha palpato insistentemente il seno: il 34enne è stato arrestato dai ... fanpage

Italia: libri cinesi attirano attenzione globale a maggior fiera del libro nazionale - Italia: libri cinesi attirano attenzione globale a maggior fiera del libro nazionale - Gli editori cinesi di recente hanno colto l’opportunità di raggiungere nuovi lettori alla più grande fiera del libro in Italia. Il salone internazionale del libro di Torino, tenutosi dal 9 fino a ieri ... elivebrescia.tv

Edizione record per il Salone del Libro, 222.000 visitatori - Edizione record per il salone del Libro, 222.000 visitatori - (ANSA) - TORINO, 13 MAG - E' stata un'edizione record per il salone del Libro di Torino, per la prima volta guidato da Annalena Benini. Dal 9 al 13 maggio i visitatori sono stati 219.400 fino alle 16, ... altoadige