Elly Schlein arriva ad Avellino a sostegno di Gengaro

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa segretaria nazionale del Partito Democratico,, adella candidatura a sindaco di Antonio. L'appuntamento è per sabato, 25 maggio, con inizio alle ore 17.00 al Corso Vittorio Emanuele II diall'altezza dell'ingresso della Villa Comunale. Per l'occasione la segretaria nazionale si soffermerà sui temi e sulle questioni che stanno caratterizzando la campagna elettorale del Pd per le Europee dell'8 e 9 giugno prossimi. Con lei sul palco il candidato sindaco del campo largo, Antonio. Nel corso dell'iniziativa sarà attivo un punto di raccolta firme per la legge di iniziativa popolare dedicata al salario minimo.