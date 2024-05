Elezioni a sindaco di Ferrara | i candidati e tutti i nomi in lista

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 22 maggio 2024), 22 maggio 2024 – Sono quattro i contendenti per la poltrona di: si ripresenta per il secondo mandato Alan Fabbri, sostenuto dalle liste Alan Fabbri, Fratelli d'Italia, Lega Salvini Premier, Forza Italia-Noi Moderati,al Centro, Udc. Sullo schieramento opposto c’è Fabio Anselmo, sostenuto da Anselmo, Partito Democratico, Movimento 5 Stell, Azione+Pri (patto per), Sinistra unita per Anselmo. In lizza anche Anna Zonari che può contare su La Comune per Anna Zonari Sindaca, +in Europa e Psi. In corsa per la carica di primo cittadino anche Daniele Botti, appoggiato dallaFutura. Nuovi sindaci: dove si vota in Emilia Romagna Si vota sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23. Eccoinper ciascun candidato: Alan Fabbri Fabio Anselmo Anna Zonari Daniele Botti Alan FabbriCivica Alan FabbriEleonora Bernasconi, Fabiano Campi, Luca Caprini, Francesco Carità, Riccardo Castaldini, Sara Chiarelli, Eleonora Costa, Stefano Duo, Silvia Fabbri, Matteo Faccini, Riccardo Finetti, Alice Formignani, Paolo Frondella, Giacomo Gelmi, Patrizio Girotto, Marco Gulinelli, Valentina Loredana Ionita, Ben Kulli, Cinzia Magri, Massimo Mammolenti, Anna Maranini, Elisabetta Moscheni, Federico Orlandi, Aurora Prencipe, Francesco Rendine, Mauro Sangiovanni, Brando Sarto, Francesca Savini, Angela Travagli, Stefano Vita Finzi Zalman, Milena Zaggia, Amos ZerbiniFratelli d'Italia Alessandro Balboni, Chiara Scaramagli, Federico Soffritti, Francesco Andriulli, Francesco Azzolini, Romano Becchetti, Beatrice Marina Bonazzi, Alberto Carion, Isabella Cavicchini, Claudia Colombo, Valentina Coppola, Silvestro Delle Cave, Elisabetta Fabbri, Raffaella Fantini, Andrea Ferrari, Carlo Incorvaia, Marco Leati, Beatrice Lodi, Iolanda Madeo, Luca Manservigi, Milvia Mingozzi, Camilla Mondini, Gerardo Montanti, Paolo Mucciacciaro, Mauro Possanza, Ester Reitano, Manuela Cecilia Rescazzi, Anna Savioli, Susanna Tartari, Alessandro Travagli, Claudia Zironi, Giampaolo Zurma.