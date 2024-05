Elden Ring | Shadow of the Erdtree - nuovo trailer a sorpresa

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ildiof thepromette uno sguardo dettagliato alla guerra mai vista in, oltre alla forza di Messmer Ci ha colto completamente alla sprovvista ilche il publisher Bandai Namco ha dedicato adof the, la prima ed ultima espansione per il GdR d’azione open world. Nel video possiamo vedere Miquella, gentile fratello di Malenia, mentre parla di “seduzione e tradimento” da cui sono nati oro ed ombre. L’implicazione, qui, è che l’Interregno e il mondo oscuro siano nati da un incidente. Non è il primo filmato di presentazione dedicato al contenuto aggiuntivo: questo onore spetta infatti al video pubblicato sempre dall’editore nipponico a fine febbraio. In quanto a quello inedito, prima di procedere oltre vi diamo il tempo di visionarlo qui di seguito. La guerra mai vista neldiof theA seguire, si è scatenato un conflitto finora mai toccato in, che però stando alrivestirà un’importanza notevole inof the