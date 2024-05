Elden Ring | Il DLC si mostra in un nuovo Trailer

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Un emozionantein CGI, rilasciato da Bandai Namco Entertainment Inc. e FromSoftware, Inc., offre un’anteprima di ciò che i giocatori possono aspettarsi nel misterioso Regno dell’Ombra con il lancio di: Shadow of the Erdtree previsto per il 21 giugno 2024.– Gamerbrain.netper il DLC diShadow of the Erdtree è l’attesissima espansione DLC di, il celebre gioco creato da Hidetaka Miyazaki di FromSoftware, Inc. in collaborazione con George R. R. Martin, il celebre autore della saga “Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco”. Sin dal suo lancio,ha riscosso un successo travolgente, conquistando prestigiosi riconoscimenti tra cui Game of the Year ai The Game Awards 2022, Golden Joystick Award 2022, i 26th D.I.C.E. Awards e i 2023 Game Developers Choice Awards. In: Shadow of the Erdtree, i giocatori verranno catapultati nel misterioso Regno dell’Ombra, una nuova area ricca di segreti e insidie.

Elden Ring Shadow of the Erdtree, è stato rilasciato lo story trailer - elden ring Shadow of the Erdtree, è stato rilasciato lo story trailer - Il secondo e nuovo trailer di elden ring Shadow of the Erdtree è finalmente arrivato, a un mese di distacco dalla data di rilascio del nuovissimo DLC ... gamesource

Elden Ring: Shadow of the Erdtree, rilasciato il trailer della storia - elden ring: Shadow of the Erdtree, rilasciato il trailer della storia - Bandai Namco e FromSoftware hanno pubblicato questo pomeriggio il trailer della storia di elden ring: Shadow of the Erdtree, la prima (ed ultima) espansione dell'RPG in uscita a giugno. "Un nuovo ... gamingtalker

Elden Ring per PS5 è protagonista di uno SCONTO del -46%! - elden ring per PS5 è protagonista di uno SCONTO del -46%! - elden ring ti trasporterà in un mondo vastissimo e pieno di meraviglie, ma anche di pericoli. Fallo tuo per soli 37,50€, al posto dei classici 69,99€! telefonino