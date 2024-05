Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia ora convivono

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Una delle coppie delle ultime edizioni del ‘Grande Fratello Vip’ più simpatiche agli occhi del pubblico è quella formata da. Entrambi hanno due sorelle famose: rispettivamente, Guendalinae Clizia. I due sono andati da poco a convivere, dopoché il loro rapporto sembrava scricchiolare… ma per fortuna sarebbe stata solo una parentesi momentanea. L’amoresi sono conosciuti nella settima edizione del reality show di Canale 5 e hanno mostrato subito una certa sintonia e vicinanza. Il loro amore, poi, si è sviluppato dopo la fine del reality. Anche sui social i due si mostravano affiatati e uniti. Qualche tempo fa, però, si erano diffuse alcune voci su una loro presunta crisi. C’era anche chi diceva cheedsarebbero stati concorrenti della prossima edizione di ‘Temptation Island’.

