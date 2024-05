Ecco il primo Atlante di Pinocchio

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Pistoia, 22 maggio 2024 - Pistoia si prepara a celebraree il suo universo con una giornata dedicata al famoso burattino, in occasione della pubblicazione di un volume destinato a lasciare una traccia profonda negli studi su Collodi: un lavoro scientifico che ha richiesto tre anni di ricerche e che ricostruisce il percorso di questo personaggio attraverso le culture globali. Così è nato l'di, edito da Treccani e promosso da Fondazione Caript, Fondazione Uniser, Università per stranieri di Perugia e Fondazione Nazionale Carlo Collodi. Al volume hanno collaborato oltre 140 studiosi di tutto il mondo. L'opera verrà presentata a Pistoia mercoledì 29 maggio alle ore 17 nel Saloncino della Musica di Palazzo de’ Rossi, sede di Fondazione Caript. «Non sarà solo la presentazione al pubblico del volume – sottolinea Giovanni Capecchi, presidente di Uniser e curatore dell'– ma sarà l’occasione per dialogare sul tema insieme a studiosi provenienti da tutto il mondo.

