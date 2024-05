Ecco i due figli che Sandra Bullock ha cresciuto con compagno defunto - Bryan Randall

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Nel 2010ha ricevuto una telefonata che ha cambiato per sempre la sua vita. “La tua collocazione è qui”, disse la voce all’altro capo. Poche settimane dopo era su un palco ad accettare il suo primo Oscar per la sua partecipazione a The Blind Side, ma non le importava di essere lì. “Tutto quello che volevo era andare a casa e allattare Lou”, ha detto parlando del suo neonato, che aveva atteso da anni. Continuate a leggere per saperne di più su questa attrice incredibile e su cosa l’ha ispirata ad adottare due bambini! Nel 2005, dopo che l’uragano Katrina aveva devastato la Louisiana inondandone il territorio,ha avuto una sensazione che ha ispirato la sua decisione di adottare un bambino. “Katrina è successo a New Orleans e qualcosa mi ha detto: ‘Mioo è lì’. È stato strano”, ha dichiarato lain un’intervista con Hoda Kotb di Today.

