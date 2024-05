E’ stato Harry a non voler incontrare Carlo | ecco perché

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Sembra che il Duca di Sussex fosse preoccupato per la "mancanza di misure di sicurezza", ma è difficile dire quale sia la verità dato il gran numero di versioni circolate da allora E'oppure? L'annosa domanda, "chi non ha voluto vedere chi", se èil re oppure il figlio, non troverà

Appello del Codacons a Carlo Conti per Sanremo, stoccata ad Amadeus: "Non scelga artisti in base ai follower" - Appello del Codacons a carlo Conti per Sanremo, stoccata ad Amadeus: "Non scelga artisti in base ai follower" - Dopo la notizia sul passaggio di testimone, Amadeus ha telefonato a carlo Conti per congratularsi: pare che i due si siano scambiati frasi affettuose e che abbiano parlato dei futuri impegni ... notizie.virgilio

Carlo Conti a Sanremo 2025, pioggia di critiche: sui social plebiscito per Cattelan - carlo Conti a Sanremo 2025, pioggia di critiche: sui social plebiscito per Cattelan - carlo Conti sarà il conduttore artistico di Sanremo per le edizioni 2025 e 2026. La decisione è stata presa dalla Rai ... 41esimoparallelo

Carlo Conti a Sanremo 2025, le critiche sul web: «Hanno scelto l'usato garantito». Sui social plebiscito per Cattelan - carlo Conti a Sanremo 2025, le critiche sul web: «Hanno scelto l'usato garantito». Sui social plebiscito per Cattelan - Le reazioni social all'annuncio che carlo Conti sarà il prossimo conduttore di Sanremo non sono state quelle che magari i vertici Rai si aspettavano, o forse si (lo avevano messo in preventivo). «Ma ... ilgazzettino