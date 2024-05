E questa estate avremo a San Siro l’ippodromo matrioska

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Lotito ?erano una volta a Milano due ippodromi: uno per il galoppo, l’altro per il trotto. Entrambi eccellenti, il primo era tra i più famosi del circuito internazionale, avendovi corso fenomeni come Ribot, Nearco, Botticelli, Molvedo e tanti altri. Be’, anche nel secondo giravano campioni come Varenne, Tornese, Crevalcore... Insomma, l’intera cittadella dello sport milanese a Sanera considerata nel Novecento una gemma mondiale dell’ippica. Ma i tempi sono cambiati: fuoriclasse italiani se ne son visti via via di meno, e la città, insaziabile nel cercare spazi per i suoi grattacieli e le sue fredde, complementari "sistemazioni a verde", ha fatalmente cominciato a inghiottire gli impianti dell’ippica.del trotto, che era a ridosso dello stadio e quasi lo toccava, chiuse i battenti nel 2015 traslocando a La Maura, vecchia pista di allenamento dove il 9 maggio toccò all’ormai anziano Varenne (20 anni) inaugurare la nuova struttura, chiamata appunto "La Maura".