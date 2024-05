È morto l' attore e produttore Gaetano Di Vaio | era in rianimazione dopo un incidente in moto il 16 maggio

Morto Gaetano Di Vaio, attore e produttore di Gomorra. Era rimasto coinvolto in un incidente stradale - morto Gaetano Di Vaio, attore e produttore di Gomorra. Era rimasto coinvolto in un incidente stradale - È morto l’attore e produttore napoletano Gaetano Di Vaio, 56 anni, vittima di un incidente stradale nella notte di giovedì scorso a Qualiano, provincia di Napoli. Nato a Piscinola, quartiere della ... tg.la7

Gaetano Di Vaio morto, chi era il produttore di Gomorra Età, il passato difficile, il carcere e la carriera - Gaetano Di Vaio morto, chi era il produttore di Gomorra Età, il passato difficile, il carcere e la carriera - È morto Gaetano Di Vaio, 56 anni, produttore napoletano di Gomorra, attore e sceneggiatore. Era ricoverato nel reparto di rianimazione all'ospedale di Giugliano in Campania dopo una ... ilmessaggero

Gaetano Di Vaio è morto, l'attore e produttore era in coma da giorni - Gaetano Di Vaio è morto, l'attore e produttore era in coma da giorni - Non ce l'ha fatta Gaetano Di Vaio, l'attore e produttore napoletano, 56 anni, è morto per le conseguenze di un grave incidente stradale avvenuto a Qualiano, in provincia di Napoli. Con un ruolo in ... adnkronos