È morto Gaetano Di Vaio - il regista e produttore aveva 56 anni

(Di mercoledì 22 maggio 2024) ÈDi, 56, vittima di un incidente stradale nella notte di giovedì 16 maggio 2024 a Qualiano, sulla via Santa Maria a Cubito. L’uomo, per cause in corso di verifica da parte dei carabinieri, è rovinosamente sbattuto e caduto sull’asfalto, causandosi lesioni gravissime. Le condizioni dell’attore,napoletano di “Bronx Film” erano da subito apparse disperate ai medici che lono soccorso all’ospedale San Giuliano di Giugliano.Diè noto per le prime stagioni della serie televisiva di Sky “Gomorra“, ispirata al bestseller di Roberto Saviano, in cui interpretava “Baroncino”, fedelissimo del clan Savastano di Secondigliano. Ma la storia vera diDiè stata davvero un romanzo degno della penna di Edward Bunker e lo si capisce anche dal libro biografico “Non mi avrete mai” scritto a quattro mani con ilGuido Lombardi.

