È morto Gaetano Di Vaio - il produttore di Gomorra era gravissimo dopo un incidente in moto a Napoli

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 22 maggio 2024)Di. Lo scorso 16 maggio era stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Giugliano in Campania a seguito di unavvenuto nella notte a Qualiano, vicino a. Il 56enne aveva perso il controllo dellafinendo a terra e riportando gravi lesioni. Regista,e attore, il 56enne era conosciuto per aver recitato nella serie dinei panni di “Baroncino”. Noto anche per la sua storia di riscatto: a seguito di un’adolescenza travagliata, caratterizzata da periodi di tossicodipendenza e detenzione, è riuscito a sfondare nell’industria del cinema, soprattutto grazie alla compagnia I ragazzi del Bronx napoletano fondata dallo scritto e attore Peppe Lanzetta. Oltre a, Diè statocinematografico del filmdi Abel Ferrara (2009). Dal 2011 ha co-prodotto film d’autore, come Per amor vostro di Gaudino e Là-bas di Lombardi, assieme alla società Figli del Bronx e ha partecipato a diversi festival internazionali.