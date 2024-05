È morto Charlie Colin - fondatore e bassista dei Train | Caduto sotto la doccia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 22 maggio 2024)della band rock, èall’età di 58 anni. La triste notizia è stata resa nota dalla madre al sito americano TMZ, spiegando che il musicista ha perso la vita in un tragico incidente domestico.è scivolato elamentre si trovava a casa di un amico in Belgio. La carriera diDopo aver studiato presso il Berklee College di Boston, la svolta nella carriera diavvenne quando incontrò a San Francisco gli altri membri del gruppo: il cantante Pat Monahan, il batterista Rob Hotchkiss, il chitarrista Jimmy Stafford e Scott Underwood. Insieme formarono la band nel 1993. Tra i loro successi si ricordano “Drops of Jupiter” nel 2001, che precedette l’omonimo album nello stesso anno, e il debutto con “Meet Virginia”. L’addio ailasciò il gruppo nel 2003 a causa di una dipendenza da sostanze stupefacenti.