È lunga la china per tornare caldi

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il prodotto della AEW in questo momento è piuttosto freddo. Ed è paradossale dato che stiamo vivendo uno dei periodi migliori della storia della compagnia. Basta guardare la costruzione della card di Double Or Nothing. Si tratta di un ppv la cui scrittura ha lasciato spesso a desiderare, con unarincorsa a sparare match più o meno interessanti negli ultimi episodi. Invece stavolta le storie stanno seguendo una linea coerente, attrattiva, profonda. Sappiamo con decente anticipo quali sono i match dell’evento e sappiamo cosa anima i diversi contrasti. Oggi i match annunciati sono 9 e non ce n’è uno che manchi di senso. Aggiungiamo che le puntate si sono fatte più dinamiche. Il mercoledì sera in particolare: la scrittura è cambiata, sembra esserci un ritorno al passato, ai primi tempi della compagnia. E’ possibile che Tony Khan abbia deciso, per questo periodo dell’anno, di abbandonare il percorso NJPWlish.