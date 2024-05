È il momento di dirvi la verità Uomini e Donne - da Brando e Raffaella le novità sul loro rapporto

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Una giovane coppia, bella e affiatata. O forse no? Sono sempre più insistenti i rumors intorno aEphrikian eScuotto e, anche se i due hanno smentito le voci di crisi, diversi particolari non sono sfuggiti alla lente del gossip, o meglio ai followers che hanno notato da un po’ di giorni l’assenza di entrambi, dapprima sempre intenti a testimoniare ognidel(presunto?) amore. Circa due mesi fa, tra le sue corteggiatrici a, il tronistaaveva scelto la corteggiatrice, a discapito di Beatriz D’Orsi. Leggi anche: “Lei con quello del Grande Fratello”. Beatriz, strane cose dopo: “Scoperta” Nonostante lui viva a Treviso e lei a Napoli, tra i due, in teoria, procedeva a gonfie vele. Cerchiamo di capire che sia successo. Gli indizi della rottura L’esperto di gossip Amedeo Venza tende a minimizzare: “tutto ok, per impegni di entrambi non sono stati insieme ma si rivedranno a breve!”.

