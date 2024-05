È fatta | lui ad Affari tuoi Scelto il nuovo conduttore dopo Amadeus

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Giornata di grandi notizie sulla Rai:quella suldel Festival di Sanremo, quella del successore diadtante voci sul prossimo re del teatro Ariston, mercoledì 22 maggio 2024 si è avuta la conferma: sarà Carlo Conti a presentare la kermesse musicale. L’annuncio è arrivato nell’edizione delle 8 del Tg1 e, stando a quello che ha fatto sapere la Rai, il presentatore toscano sarà al timone della kermesse musicale più importante d’Italia per i prossimi 2 anni. Ma l’addio dialla Rai per Discovery lascia scoperti anche altri programmi di grande successo oltre al Festival di Sanremo comee I Soliti Ignoti, dunque per forza di cose la programmazione dovrà subire dei ‘cambi al vertice’. Da mesi ormai non si parla d’altro, con La Rosa di nomi che si allargata sempre di più fino a tornare a uno dei primi punti di partenza.