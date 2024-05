È arrivata la chiamata di Maria De Filippi Amici 23 - offerta di lavoro per Marisol

(Di mercoledì 22 maggio 2024)23 si è concluso da pochi giorni con la vittoria di Sarah Toscano. Al secondo posto si è classificata la ballerina, battuta di un soffio nonostante per una parte del pubblico avrebbe dovuto essere lei la vincitrice. Adesso però arriva una notizia che sembra aprire importanti scenari alla corte diDe. Sul talento di, del resto, in pochissimi hanno dubbi: nella scuola quanto fuori, dove ha addirittura fan vip. >>“Lei all’Ariston accanto a Carlo Conti”. Festival di Sanremo 2025, dopo il conduttore subito un’altra notizia bomba “Siete stati Tutti bravissimi – scrive in un messaggio Giada De Blanck -, ho tifato tanto per te e tu meriti davvero il meglio e tanto, perché hai un talento raro e sei incredibile ogni volta che ballavi mi incantavo a guardarti. Ti auguro le cose più belle, vedrai che il secondo posto porta bene, hai un futuro bellissimo davanti e tanta gente che ti stima.

Amici 23, in arrivo una nuova puntata: il 25/05 il meglio dell'edizione vinta da Sarah - Amici 23, in arrivo una nuova puntata: il 25/05 il meglio dell'edizione vinta da Sarah - Canale 5 sta trasmettendo in promo che conferma il ritorno del talent-show in prima serata a una settimana dal trionfo di Sarah su marisol. Per circa tre ore ... legge nella guida tv di Mediaset). it.blastingnews

Amici 23, Marisol Castellanos pronta a tornare nel talent come ballerina professionista Parla lei - Amici 23, marisol Castellanos pronta a tornare nel talent come ballerina professionista Parla lei - Leggi anche Mida a cuore aperto dopo la finale di Amici 23 marisol ha poi parlato della mancata vittoria rivelando di non avere nessun rimpianto. La ballerina, infatti, è arrivata seconda dietro alla ... comingsoon

Amici, altro duro colpo per Marisol dopo la finale: “Deve farlo per forza” - Amici, altro duro colpo per marisol dopo la finale: “Deve farlo per forza” - Un altro duro colpo per la ballerina marisol Castellanos dopo la finale di Amici 23: "Deve farlo per forza”. Ecco che cosa le sta accadendo in queste ore. abruzzo.cityrumors