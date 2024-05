Dybala e Oriana hanno sfilato sul red carpet del Festival di Cannes

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il giocatore della Roma e la futura moglie sono stati invitati all'evento per la prima del film The Shrouds

Sinner arriva a Parigi tra i sorrisi: si prepara al Roland Garros - Sinner arriva a Parigi tra i sorrisi: si prepara al Roland Garros - Il tennista azzurro, dopo il forfait agli Internazionali e la riabilitazione al J Medical, punta al secondo Grande Slam della stagione ... tuttosport

Dybala, che succede: tutti i retroscena tra Roma, Argentina e matrimonio - dybala, che succede: tutti i retroscena tra Roma, Argentina e matrimonio - C'è poi il discorso matrimonio: Paulo e oriana Sabatini hanno fissato le nozze per il 20 luglio in Argentina, se non facesse la Coppa America quel giorno sarebbe in ritiro, a Roma o altrove. Come ... corrieredellosport

Dybala, senza la Nazionale c’è il nodo matrimonio che coincide con il ritiro - dybala, senza la Nazionale c’è il nodo matrimonio che coincide con il ritiro - Duro colpo per il numero 21 dopo l'esclusione dell'Argentina: con la celebrazione a luglio, il percorso di preparazione con la Roma verrebbe spezzato in due ... ilromanista.eu