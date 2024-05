DXOMark boccia Xiaomi 14 Ultra e getta un’ombra sulla credibilità della sua classifica

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il top di gamma cheha realizzato insieme a Leica è oggi lo smartphone più completo sotto il profilo fotografico che un utente possa comprare. Eppure, come il suo predecessore, è stato penalizzato da. Paga (o meglio non paga) l’ottimizzazione.

Secondo DxOMark, Xiaomi non sa fare cameraphone - Secondo dxomark, xiaomi non sa fare cameraphone - xiaomi 14 Ultra è arrivato sul mercato come uno smartphone top di gamma in tutti i sensi, con un comparto fotografico dotato di hardware di altissimo livello anche grazie alla collaborazione con Leica ... informazione

Xiaomi 14 Ultra: il camera-phone top di gamma è in PROMO - xiaomi 14 Ultra: il camera-phone top di gamma è in PROMO - (Telefonino.net) xiaomi 14: il prezzo crolla, è l'OFFERTA TOP di oggi (-317€) Lo stesso comparto che non ha convinto, incredibilmente, dxomark.Il popolare team francese che testa in maniera ... informazione

Ci sono novità di DxOMark sui display che devi assolutamente sapere - Ci sono novità di dxomark sui display che devi assolutamente sapere - dxomark ha introdotto un nuovo protocollo per la valutazione dei display, semplificando il processo di test e aggiungendo funzionalità innovative. Con un’attenzione particolare alla salute visiva, il ... xiaomitoday