Due mondi opposti che si attraggono e che stanno spopolando ai piedi delle ragazze questa primavera

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Non c’è da stupirsi che, tra tutti i modelli che sono diventati di tendenza quest’anno, le ballerine con borchie siano quelli più spiazzanti. Il motivo è semplice. A mixarsi sono due elementi completamentetra loro. E forse proprio per questo il connubio funziona così bene. Da una parte abbiamo le ballerine, scarpe ultra femminili mutuate dal mondo del balletto e della danza classica. Dall’altra ci sono le borchie in metallo, solitamente associate a un immaginario più rock e punk. Niente di più agli antipodi. Eppure giocare su un contrasto così forte ha portato a un grandissimo successo. Tanto da avvistare queste calzature di tendenza dappertutto. Laè infatti il momento perfetto per portarle. Quando è ancora troppo presto per i sandali e troppo tardi per gli stivaletti.

SPILLO/ Sull’arresto di Netanyahu è Francia vs Italia (nonostante il Trattato del Quirinale) - SPILLO/ Sull’arresto di Netanyahu è Francia vs Italia (nonostante il Trattato del Quirinale) - All'Onu sullo Stato palestinese e sul mandato di arresto per Netanyahu della Cpi Parigi e Roma si sono ritrovate su posizioni opposte Le reazioni alla pre-incriminazione del premier israeliano ... ilsussidiario

Ossessione viso, la pelle perfetta dà dipendenza: l'allarme dei dermatologi per la dermorexia - Ossessione viso, la pelle perfetta dà dipendenza: l'allarme dei dermatologi per la dermorexia - Dentro ci sono caduti gli adolescenti ma anche adulti maturi ... invece, per ottenere l’effetto opposto. Negli studi dei dermatologi non sembra essere più una novità. Gli specialisti, oltre ad ... ilmessaggero

Aborto, in Italia tre persone su quattro sono favorevoli - Aborto, in Italia tre persone su quattro sono favorevoli - Il 22 maggio 1978 l’aborto diventava legale. Oggi, 46 anni dopo, il 90% delle persone pensa che la legge 194 sia da migliorare, secondo un sondaggio Swg per Associazione Luca Coscioni ... 27esimaora.corriere