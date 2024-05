Due brevi corsi estivi sull' intelligenza artificiale dedicati agli over 60 da soli e con i nipoti | è la nuova proposta di H-Farm - il grande campus per l' innovazione digitale vicino Treviso Un modo per favorire il dialogo tra le generazion - in un' ottica di lifelong learning

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Sanno smanettare’iPad, seguono i social e le news su ogni mezzo. Gli65 in Italia sono quasi 14 milioni, un quarto della popolazione totale. Sono aggiornati, curiosi e vogliono continuare a formarsi. A loro sonodue nuovissimiproposti da H-, ilper diffondere la cultura dell’a Roncade (TV), di fronte alla laguna di Venezia. Un’occasione di empowerment, unnon solo per imparare ma anche di aprirsi a nuove opportunità. Elezioni europee, la toccante clip degli anziani che invitano a votare, per la democrazia X Il primo corso, AI for Silver Generation, è rivolto60 e si svolge dal 29 al 31 maggio nel