Due arresti per truffe agli anziani - 40 episodi per 200mila euro

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiA Napoli, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Osimo (Ancona), insieme ai colleghi delle compagnie di Napoli-Centro e Napoli-Bagnoli, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 38enne e un 45enne campani per truffa aggravata continuata, commessa in danno di persone anziane. Gli arrestati, già noti alle forze di polizia, dopo il fotosegnalamento, sono stati rinchiusi nella casa circondariale di Poggioreale. Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Ancona su richiesta della Procura della Repubblica, è scaturito all’esito delle indagini svolte dai militari di Osimo, avviate a novembre 2023 per una truffa del ‘finto nipote’: una donna di 83 anni si era vista richiedere e aveva consegnato gioielli del valore di 500, per pagare una sanzione amministrativa per una presunta contravvenzione al codice della strada commessa dal nipote.

